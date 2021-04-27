"Дни.ру" раздают подарки: билеты на творческий вечер с Татьяной Васильевой

29 апреля в "Школе современной пьесы" состоится встреча с актрисой театра и кино Татьяной Васильевой. Уникальная программа "Татьянин вечер" начнется в 19.00.
Актриса обещает поведать о своем пути, нынешних работах в кино, театре, на телевидении, вспомнить смешные истории, байки, поделиться опытом работы с замечательными партнерами, режиссерами, драматургами, и даже спеть. Также, в вечере примет участие народный артист России, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 28 апреля.
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