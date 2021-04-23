Амбассадорами конкурса "Твой ход" станут 100 активистов

Амбассадорами студенческого конкурса "Твой ход" станут 100 молодых активистов. Это лидеры студенческих сообществ, молодые ученые, представители творческой и спортивной молодежи. Их кандидатуры были рекомендованы общественными организациями и вузами.

Амбассадоры расскажут о конкурсе "Твой ход" в своих регионах. Они будут выполнять представительские функции на официальных мероприятиях.

"Твой ход" – новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". 23 апреля амбассадоры собираются в Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорском районе Московской области.

"Мы надеемся, что амбассадоры хорошо поработают у нас на площадке и, вернувшись в регион, смогут рассказать о новых возможностях, которые предоставляет конкурс «Твой ход», – сказала специалист отдела образовательных программ Мастерской управления «Сенеж» Анастасия Горбушина.

Регистрация участников продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявку может любой студент. 200 ребят получат гранты – миллион рублей. Они смогут потратить его на обучение, улучшение жилищных условий или собственный стартап.

Из них 50 топ-победителей получат гранты – 2,5 миллиона рублей. Эту сумму можно будет направить на развитие своего вуза и факультета. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России, получат приглашения на стажировки в крупных компаниях.

Конкурс "Твой ход" стартовал 8 апреля 2021 года. Идею создать проект для студентов поддержал Владимир Путин.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе Владимира Путина. Организация работает над повышением социальной мобильности, обеспечением самореализации граждан.

Организация развивает одноименную платформу, состоящую из 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс для школьников "Большая перемена", проект "Профстажировки 2.0" и другие.

В 2019 году в рамках деятельности АНО был создан образовательный центр – Мастерская управления "Сенеж". Там готовят компетентных управленцев и государственных служащих.