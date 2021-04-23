Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками

Главный санитарный врач России Анна Попова предложила президенту сделать майские праздники непрерывными. Специалист отметила, что из-за разорванных каникул россияне вынуждены ездить за пределы города и возвращаться домой по несколько раз. По ее словам, это создает "определенные риски" в период пандемии.
Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора и пообещал подписать соответствующий указ. Президент напомнил, что не раз призывал всех коллег на федеральном и региональном уровне прислушиваться к мнению вирусологов. "Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем", – обратился он к Поповой.
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