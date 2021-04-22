Генеральную уборку города ведут тысячи работников столичного ЖКХ – Собянин

В Москве в самом разгаре традиционный весенний месячник благоустройства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, генеральная уборка проводится силами тысяч работников ЖКХ.

Коммунальные службы службы приводят в порядок дороги и тротуары, фасады зданий, памятники, красят лавочки, ремонтируют детские и спортивные площадки. "Майские праздники Москва встретит как всегда чистой, опрятной и уютной", – написал Собянин в своем блоге.

Генеральная уборка в столице началась 1 апреля. Дорожные службы с помощью специального шампуня приводят в порядок дороги, тротуары, мосты и тоннели. Моющее средство абсолютно безопасно для окружающей среды, не содержит кислот и щелочей. При этом шампунь эффективно устраняет остатки бензина и мазута.

За один раз накопившиеся за зиму загрязнения не смыть. Поэтому чистку дорог проводят в несколько заходов. Дороги в апреле помыли уже три раза, финальная очистка пройдет до начала майских праздников.

Специальным составом приводят в порядок и здания, расположенные в первую очередь на вылетных и центральных магистралях. Многие из них украшены архитектурными элементами – лепниной, барельефами, поэтому их очисткой занимаются квалифицированные специалисты.

Генеральная уборка не обходит стороной и памятники. Их моют и тщательно осматривают на предмет трещин, ржавчины и сколов. Композиции с большим количеством элементов приводят в порядок вручную при помощи мелких кистей.

Городские коммунальные службы уже привели в порядок монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и другие знаковые объекты столицы.

К летнему сезоны готовят и более 600 московских фонтанов. Их расконсервировали, почистили, проверили фильтры, форсунки. Сейчас они готовы работать и вновь радовать москвичей и гостей столицы.

Коммунальные службы продолжают приводить в порядок дворы. Спортивные и игровые сооружения ремонтируют, моют, красят. Разбиваются клумбы, цветники. В жилых домах ремонтируется цоколь, фасад, входные двери, козырьки над подъездами, лестницы.

В этом году зелени в Москве станет больше. Будет высажено более 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников.

Генеральная уборка продлится до 30 апреля. Поучаствовать в ней могут все, кому не безразличны чистота и порядок в родном городе. 24 апреля каждый желающий может выйти на общегородской субботник.