В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Эксперты объявили желтый уровень погодной опасности на территории российской столицы и Московской области. Стало известно, что ожидается гололедица.
По информации специалистов, в ночь со второго на третье апреля температура воздуха может упасть до минус трех градусов. Граждан призвали проявить бдительности при передвижении на улице.
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