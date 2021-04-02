Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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Эксперты объявили желтый уровень погодной опасности на территории российской столицы и Московской области. Стало известно, что ожидается гололедица.

По информации специалистов, в ночь со второго на третье апреля температура воздуха может упасть до минус трех градусов. Граждан призвали проявить бдительности при передвижении на улице.

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Автор: 2 апреля 2021, 18:56 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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