Собянин: Доброжелательность является главным принципом развития соцсферы в Москве

Доброжелательный подход к гражданам выведет социальную сферу на новый уровень. В этом не сомневается мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин считает, что все системы должны становиться более человечными и клиенториентированными. Развитие социальной сферы приведет к регулярной обратной связь с гражданами, которые оценивают качество работы государственных органов, отметил градоначальник.

Например, эти стандарты внедрены в МФЦ "Мои документы". В этих офисах населению не только оказывают услуги, но и помогают выйти из трудной жизненной ситуации. Также мэр Москвы отметил качественную работу здравоохранения. "Оно же сегодня не само по себе работает, оно в окружении коммерческих клиник работает, федеральных, межрегиональные услуги оказываются медицинские", – добавил Собянин.

В столице работа в социальной сфере построена таким образом, что во внимании всегда находится человек со своими запросами и проблемами, а не утомляющая всех бюрократия. Так, для экономии времени граждан все больше городских услуг предоставляется онлайн. Сейчас на официальном сайте мэра Москвы доступно более 380 электронных сервисов.

Говоря об онлайн-услугах в сфере образования, стоит напомнить о существовании электронной медицинской карты. С ее помощью можно получить информацию о приеме врачей, рецептах, результатах исследований и анализах. Посещать поликлинику не нужно.