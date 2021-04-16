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Общество
Собянин предложил москвичам придумать бренд для рынков и ярмарок

Собянин предложил москвичам придумать бренд для рынков и ярмарок

Москвичи выберут единый бренд для столичных ярмарок и рынков на портале "Активный гражданин". С таким предложением выступил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в столице работают уже 45 ярмарок, а через пару лет их будет около 80.
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Возрождение такого формата торговли началось с ярмарок выходного дня, которые открыты во всех районах Москвы. Для павильонов разработали несколько оригинальных стилей.

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В Москве до конца 2021 года откроют еще 20 ярмарок

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Московские ярмарки стали популярными местами притяжения для местных жителей. Модернизацией капитальных сельскохозяйственных рынков заинтересовался бизнес. "За последние годы второе рождение пережили Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки. На очереди реконструкция Кунцевского рынка", – написал Собянин в своем блоге.

Круглогодичные ярмарки и рынки градоначальник считает не просто торговлей, но и новым культурным явлением. С увеличением количества таких торговых площадок возникла необходимость объединить их под узнаваемым образом.

Собянин предложил москвичам подумать над единым брендом московских ярмарок и рынков. "Голосование на «Активном гражданине» по выбору имени для московских ярмарок началось сегодня. Выбор за вами, друзья", – добавил мэр столицы.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В Москве еще 10 лет назад процветала стихийная торговля. Со временем в городе стали появляться ярмарки выходного дня, затем – круглогодичные ярмарки. Первая такая площадка открылась на Семеновской площади. Горожане оценили новый формат: покупки в теплом павильоне можно было совершить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

Сейчас во всех районах Москвы появляются современные рыночные площади. Там можно приобрести качественные продукты от фермерских хозяйств: овощи, фрукты, мясо, хлеб, соленья и многое другое.

За качеством продукции постоянно следит ветеринарный и санитарный надзор. Это дает результат: за последние несколько лет доля некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилась в два раза.

Посещение ярмарок вошло у москвичей в привычку. Только с начала 2021 года там побывали более 660 тысяч человек, продано свыше 570 тонн продукции.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Напомним, что проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. Москвичи сами решают актуальные вопросы жизни как своего района, так и города в целом: программа благоустройства, строительство социальных объектов, названия новых станций метро.

"Активный гражданин" – самый быстрый и экономный способ выяснить мнения горожан. Такой формат максимально удобен для людей: принять решение можно в спокойной обстановки, без криков и суеты, которыми так "славятся" общественные слушания. За свой голос можно быть спокойным: голосования на "Активном гражданине" безопасны и прозрачны. В любой момент участники могут проверить, учтено ли их мнение.

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Фото: Денис Воронин/АГН Москва
Автор: 16 апреля 2021, 11:43 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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