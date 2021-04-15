"Дни.ру" раздают подарки: абонемент на книги от "ЛитРес"

Семь счастливчиков станут обладателями абонемента, который позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из самого крупного каталога России, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки. А когда срок его действия закончится, выбранные книги останутся в личном кабинете и будут доступны в любой момент с любого устройства. Но вы всегда можете продлить Абонемент!
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 22 апреля.
Популярные темы форума
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Оригинальная БК всегда лучше
Короновирус с нами навсегда