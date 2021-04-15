"Дни.ру" раздают подарки: абонемент на книги от "ЛитРес"

Хотите много читать, но нет возможности купить все, что хочется? "Дни.ру" помогут получить вам сразу три электронных книги совершенно бесплатно.

Семь счастливчиков станут обладателями абонемента, который позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из самого крупного каталога России, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки. А когда срок его действия закончится, выбранные книги останутся в личном кабинете и будут доступны в любой момент с любого устройства. Но вы всегда можете продлить Абонемент!

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей; Подпишитесь на @dniru; Поставьте лайк этой публикации.

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 22 апреля.

