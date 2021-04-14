"Глядь!" – опять "Зодчие"! Премьера новой программы легендарной группы

В клубе Magnus Locus 15 мая состоится сольный концерт группы "Зодчие". Музыканты представят новую программу под оригинальным названием "Глядь!".



Имя предстоящему концерту дала песня из альбома 2019 года "Злобные старикашки", который вышел после триумфального возвращения группы "Зодчие" на большую сцену. Спустя 27 лет исполнители воссоединились.

Сегодня лидер коллектива "Зодчие" Юрий Давыдов поведал, что его коллеги выходят на большую сцену с боевым новым материалом, который при этом сохранил изюминку былых "Зодчих" – позитив, самоиронию и определенную перчинку в композициях.

По словам создателя "Зодчих", песня "Глядь!" была выбрана в качестве основной композиции новой концертной программы не случайно.

"Это одна из главных песен альбома "Злобные старикашки". Формально слово "глядь" совершенно безобидное, но каждый его может трактовать в меру своей испорченности или же наоборот – исправленности", - рассказал Юрий Давыдов.

Стоит отметить, что с начала эпидемии коронавируса коллектив не давал афишных концертов и ни разу не показывал сольную программу. Так что в предстоящем концерте "Глядь!" к песням с альбома "Злобные старикашки" и легендарным хитам "Зодчих" 80-х годов добавятся новые композиции, которые сейчас музыканты оттачивают до совершенства в студии. Это песни "Руки в боки", "Мужчины с пробегом", которой отведена роль программного хита в творчестве "Зодчих".

Новыми для зрителей предстоящего концерта станут также песни "Любовь с первого секса", "Домой еще рано" и "Книга рекордов темного Гиннесса". Все они войдут в будущий альбом "Зодчих", выпуск которого запланирован на осень этого года.



Современные "Зодчие" почти отступили от злободневной социальной сатиры, которой группа прославилась в 80-х годах. При этом они смогли сохранить главную свою изюминку – парадокс между формой и содержанием, а также самоиронию.

Еще одна фишка новых "Зодчих" – все песни исполняются в разных стилях: рок-н-ролл, фокстрот, буги-вуги, баллада, самба, твист… Одинаковых нет, и все заточены на восприятие с первого прослушивания. Так что весело будет абсолютно всем!

Начало концерта в 19.00 мск. Адрес клуба Magnus Locus: Москва, проспект Мира, 12, стр. 9.