СМИ: Все бумажные документы в России хотят заменить одним приложением

Российские СМИ сообщили о планах Министерства цифрового развития заменить все существующие бумажные документы цифровыми. Для этого будет разработано отдельное приложение "Госдоки".

По данным источников, за создание программы отвечает группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Она заменит, в частности, – ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования. Исключением станет лишь паспорт, сообщает телеканал "Царьград".