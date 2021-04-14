СМИ: Все бумажные документы в России хотят заменить одним приложением

Российские СМИ сообщили о планах Министерства цифрового развития заменить все существующие бумажные документы цифровыми. Для этого будет разработано отдельное приложение "Госдоки".
По данным источников, за создание программы отвечает группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Она заменит, в частности, – ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования. Исключением станет лишь паспорт, сообщает телеканал "Царьград".
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