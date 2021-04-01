В России резко подскочили цены на электронику

Цены на электронику в России за первый квартал 2021 года подскочили примерно на 10-12%. А за всё время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рост цен составил 20%.
Эксперты отметили, что с января по март ноутбуки и компьютерная техника прибавила в цене порядка 10Ф% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Специалист по закупкам цифровой техники "Ситилинка" Николай Петров уверен, что цены продолжат расти и дальше из-за дефицита товаров, подорожанием комплектующих и повышением стоимости перевозок, сообщает Ura.ru.
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