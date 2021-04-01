Инженеры починили знаменитый "сирийский Биг Бен"

На башне Баб аль-Фарадж в сирийском Алеппо установлены старинные часы, которые по праву считаются символом города и главной его достопримечательностью. Впрочем, война внесла свои коррективы. Во время одной из бомбежек механизм этого знаменитого "сирийского Биг Бена" был поврежден.
Несколько лет мирной жизни и кропотливой работы потребовалось местным инженерам для того, чтобы вновь запустить механизм. Работу часов показал Пятый канал.
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