"Дни.ру" раздают подарки: набор от NIVEA

Весной очень важно трепетно ухаживать за кожей, чтобы не допустить сухость и шелушение. У читателей нашего издания есть уникальная возможность получить бокс от NIVEA, который обеспечит правильный уход.
Что же входит в набор? Гель для умывания, тоник-мистик и мицеллярная вода. Новая линейка Organic Rose c гиалуроновой водой в составе насыщает кожу влагой и дарит здоровое сияние.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Доставка призов будет осуществляться только по России. Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 5 апреля.
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