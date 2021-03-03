"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Последний ацтек"

Четвертого марта в Московском театре "Школа Современной Пьесы" пройдет спектакль "Последний ацтек". Главные роли сыграют: Татьяна Веденеева, Елена Санаева, Владимир Качан и Ольга Гусилетова.
Сюжет развернется вокруг старика-эмигранта, который ненавидит Америку и красавице американке, которая едва ли говорит по-русски. Она сбила его на машине и теперь вынуждена ухаживать за ним по решению суда. Их отношения будут развиваться на протяжении всей постановки. Чем же все закончится?
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на @dniru
- Напишите в комментариях, почему билеты должны достаться именно вам и отметьте того, с кем хотите пойти
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Гадалка нагадала смерть
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Хватит
Куда мне идти
Реклама, которая вам нравится