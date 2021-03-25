"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Русское горе...от ума"

30 марта в Москве в "Школе современной пьесы" пройдет спектакль "Русское горе...от ума". Спектакль позволит взглянуть на школьную программу в новом для себя ракурсе.
"Персонажи "Русского горя… от ума" мало похожи на хрестоматийных героев Грибоедова в трактовке скучной училки из средней школы. Мне хотелось, чтобы зрители встретились с ними заново. Те, кто помнят комедию почти наизусть, пожалуй, слегка удивятся", – считает режиссер Иосиф Райхельгауз.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 29 марта.
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