"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт группы "Аффинаж"

21 марта в Известия Hall состоится большой сольный концерт группы "Аффинаж". Музыканты представят насыщенную программу, в которую войдут новые композиции и полюбившиеся хиты.
Живые эмоции, мощная энергетика – все это, будет ждать вас! Ну и, конечно, не обойдется без сюрпризов, но о них вы узнаете уже на концерте.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 20 марта.
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