В Госдуме высказались о возврате к отстрелу бездомных животных

Авторы инициативы предполагали, что специальные санитарные службы в регионах будут заниматься отловом и "гуманным умерщвлением" собак. Однако потом парламентарии отказались от своего законопроекта и отозвали его. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал предложение парламентариев о региональном контролировании численности собак живодерской и осудил их инициативу. По его словам, в современном мире законопроект не имеет шансов на принятие.
По словам первого замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрея Исаева, законопроект не проходил через Координационный совет. При этом он не исключил, что в деревнях есть проблема бездомных животных. Известны факты, когда стаи собак угрожают безопасности детей, однако здесь возникает вопрос исполнения закона на местах. Деньги на чипирование особей выделяются. Почему же тогда число бездомных собак продолжает расти?
Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что регулярно получает жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей. Такая ситуация наблюдается во многих городах. Но отстрел животных – не решение проблемы.
"Я против живодерства и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно", – отметил Хинштейн.
По его словам, в муниципалитетах годами "пилились" баснословные деньги, которые были выделены на отлов бездомных животных и их стерилизацию. Он не исключил такого положения дел и сегодня.
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