Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Законопроекты, которые получили огромный общественный резонанс, в сегодняшней повестке Госдумы. Один из них – об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны, прошел основное, второе чтение. Депутаты предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто глумится над российской историей и ее героями.

прочитано 168 раз