Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Госдума приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что усиление ответственности за такое поведение позволит защитить тех, кому человек обязан жизнью.
"Всеми фракциями была поддержана поправка,
которая вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или
штрафа до пяти миллионов рублей за публичное распространение заведомо ложных
сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и
достоинства", – заявил Вячеслав Володин.
Также законопроектом предлагается уголовная ответственность за оправдание нацизма посредством интернета и СМИ. Максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Также предполагается административная ответственность для юрлиц за отрицание решения Нюрнбергского трибунала или одобрение нацистских деяний. За это предполагается штраф от трех до пяти миллионов рублей.
Вячеслав Володин подчеркнул, что недопустимо оскорблять тех, кто встал на защиту Родины. Также недопустимы попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и оправдания нацизма. Нельзя ставить под сомнение роль советского народа в Великой Победе.
Ранее сообщалось, что в случае поддержания и одобрения документа в Уголовном кодексе будет, в частности, прописано, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение их чести также должно наказываться штрафом в размере до трех миллионов рублей либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
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