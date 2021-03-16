"Дни.ру" дарят билеты: танго-спектакль "Биение. Сердце. Биение"

В Москве 18 марта в 20.00 в “Вегас Сити Холле” пройдет танго-спектакль "Биение. Сердце. Биение". Это будет не просто танцевальное шоу, а настоящая история под музыку.
Режиссер спектакля – Феликс Михайлов. Участники – лучшие танцоры страны: Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Кирилл Паршаков и Анна Гудыно, Илья Скрипкин и Полина Бокова, Роман Карачевцев и многие другие.
Страсть, живая музыка, огромный спектр эмоций – все это будет ждать вас на премьере.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 17 марта.
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