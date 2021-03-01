Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Понедельник
1 марта
Лента новостей
10:31
Ест пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв
10:27
Минэкономразвития ответило на попадание России в список "горячих точек" по росту цен на продукты
10:21
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
10:16
"Весной его не будет": Тихановская о скорой отставке Лукашенко
10:04
Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов
09:52
На головы пациентов больницы на Сахалине обрушился потолок
09:44
"Живешь не годами, а кварталами": тяжелобольной Юдашкин о борьбе с онкологией
09:31
"Неожиданно!": в Сети обсуждают фото Харламова с новорожденным ребенком
09:18
В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены
09:00
На Сахалине арестовали самого богатого депутата
08:52
Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года
08:43
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
08:33
Самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного кота
08:21
Пешеход попал под машину на юго-востоке Москвы
08:12
Под Москвой загорелся склад огнеупорных изделий
06:04
"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников
04:02
Кричащий Виторган довел сына до истерики
02:00
Вскрылись итоги шоу "Холостяк" с рэпером Тимати
00:03
Цена славы: Дочь Анне Вески затаила на мать горькую обиду
21:57
"Это все родное и близкое": Добрынин из "Сватов" раскрыл правду о роли Митяя
20:05
"Все расстроилось": стало известно о срыве свадьбы Бабкиной с возлюбленным
18:06
Оскорбленная Семенович объявила войну известному футболисту
17:45
"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью
17:30
Стало хуже: заразившуюся коронавирусом Лядову перевели в реанимацию
17:12
Бочкарева готовится к рождению ребенка после скандала с наркотиками
16:53
Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова
16:47
"Лишнего больше нет": Дарья Мороз подвела итоги недельного голодания
16:41
Седокова устроила скандал на съемках федерального канала
16:04
Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске
16:02
Названы причины внезапного падения рубля
15:49
"Не моногамная": Отар Кушанашвили назвал причины развода
15:23
Тюльпанова впервые вышла на связь после сообщения о попытке самоубийства
15:19
Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку
15:17
На муниципальных выборах в Кемеровской области нарушений не зафиксировано
14:41
"Отрубили часть тела": Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии
14:12
"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах
13:34
Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать
12:50
"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой
12:32
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
11:59
СМИ сообщили о крушении российского вертолета в Сирии
11:53
Кушанашвили оказался на волосок от смерти
11:33
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
11:19
Врач рассказал о тяжелом последствии ковида
10:54
Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой
10:52
Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления
10:48
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева
10:16
Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу
09:53
Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива
08:36
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
Общество
Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года

Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года

Фото: pixabay.com
Март 2021 года богат на нововведения со стороны государства. Как изменится жизнь россиян с первого весеннего месяца, выяснили "Дни.ру".
прочитано 4406 раз

1. Суперсервисы на портале "Госуслуги". С марта власти обещали запустить обновленную версию сайта, на котором граждане получают государственные услуги. Теперь сервис распознает, что необходимо россиянину в жизненной ситуации, самостоятельно подбирает нужные услуги и напоминает о выплатах, положенных гражданину. С помощью уведомлений можно узнать, когда все будет готово.

ПО ТЕМЕ

Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов поддержали депутаты всех фракций

В России могут подорожать тарифы ЖКХ

2. Детские пособия. Порядок оформления некоторых детских пособий стал привычным. Во время пандемии коронавируса денежные средства автоматически перечислялись на счет родителя или опекуна. Теперь же семьям с ребенком, появившимся на свет после 1 января 2018 года, и среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов вновь придется обращаться с заявлением в государственные учреждения.

3. Дачная амнистия. Права на постройки, находящиеся на земельных участках в садовнических товариществах, пока разрешается оформлять в упрощенном порядке. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии на пять лет.

4. Карта "Мир". В "Закон о защите прав потребителей" внесены изменения, касающиеся повсеместного введения платежных карт "Мир". Теперь принимать платежи в рамках национальной платежной системы будут обязаны компании с годовой выручкой в 30 миллионов рублей.

5. Новый дорожный знак. С 1 марта вступило в силу постановление правительства, в котором прописаны данные о новом дорожном знаке. Речь идет об обозначении 6.22 "Фотовидеофиксация". Такой знак будет установлен в местах, где есть камеры, фиксирующие нарушение правил дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 1 марта 2021, 08:52 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жена Николаева покрыла соседей отборным матом

Юлия Проскурякова отличилась крепким словцом
Шоу-бизнес

"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове

Она хотела бы посмотреть в глаза ведущему
Шоу-бизнес

Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова

Актер высказался о современной культуре
Шоу-бизнес

Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку

Любовь Залмановна похвасталась результатом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+