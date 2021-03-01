Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года

Март 2021 года богат на нововведения со стороны государства. Как изменится жизнь россиян с первого весеннего месяца, выяснили "Дни.ру".

1. Суперсервисы на портале "Госуслуги". С марта власти обещали запустить обновленную версию сайта, на котором граждане получают государственные услуги. Теперь сервис распознает, что необходимо россиянину в жизненной ситуации, самостоятельно подбирает нужные услуги и напоминает о выплатах, положенных гражданину. С помощью уведомлений можно узнать, когда все будет готово.

2. Детские пособия. Порядок оформления некоторых детских пособий стал привычным. Во время пандемии коронавируса денежные средства автоматически перечислялись на счет родителя или опекуна. Теперь же семьям с ребенком, появившимся на свет после 1 января 2018 года, и среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов вновь придется обращаться с заявлением в государственные учреждения.

3. Дачная амнистия. Права на постройки, находящиеся на земельных участках в садовнических товариществах, пока разрешается оформлять в упрощенном порядке. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии на пять лет.

4. Карта "Мир". В "Закон о защите прав потребителей" внесены изменения, касающиеся повсеместного введения платежных карт "Мир". Теперь принимать платежи в рамках национальной платежной системы будут обязаны компании с годовой выручкой в 30 миллионов рублей.

5. Новый дорожный знак. С 1 марта вступило в силу постановление правительства, в котором прописаны данные о новом дорожном знаке. Речь идет об обозначении 6.22 "Фотовидеофиксация". Такой знак будет установлен в местах, где есть камеры, фиксирующие нарушение правил дорожного движения.