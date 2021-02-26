Изменения климата заставили белых медведей гонять гусей

На фоне сокращения площади ледников в Арктики белые медведи постепенно меняют свой рацион, передает "Царьград". Если раньше в их рацион входило, по большей части, мясо тюленей, то теперь мишкам приходится охотиться за гусями и даже леммингами, а также добывать рыбу. С переориентированием, заметили специалисты, животные справляются отлично.
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