"Дни.ру" раздают подарки: часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport – станут идеальным подарком для близкого вам человека. Они могут работать две недели без подзарядки. Изысканный дизайн, яркий экран, очень комфортные и устойчивы к износу.
В этих часах есть более ста режимов различных тренировок, будильник, оценка качества сна и множество других удобных функций. Умный и полезный подарок!
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить два простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 26 февраля – не пропустите! Часы необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.
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