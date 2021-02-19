Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Умер Андрей Мягков Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
10:06
"Бай-бай, Максим Галкин": дети Пугачевой обрушились на отца
09:58
"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа
09:56
Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"
09:51
В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета
09:43
47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь
09:25
"Шепелев выставляется негодяем": родители по частям распродают квартиру Фриске
09:17
В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий
09:05
В России могут ввести новый налог
09:04
Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае
08:41
"Протестовал": украинцы втянули мертвого Мягкова в грязный скандал из-за Крыма
08:19
В Кирове при пожаре погибли дети
05:56
"У меня покоя нет": дети отвернулись от Максаковой
04:10
"Отвели на пустырь": Сашу Бортич подвергли жутким унижениям
02:02
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
23:59
"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю
21:54
В Берлине полиция избила семью россиян и отобрала у них троих маленьких детей
20:44
"Поклонниц было много": Мягков сделал откровенное признание перед смертью
19:49
"Большое горе": Басилашвили раздавлен смертью друга
19:41
Эксперты назвали лучший возраст для покупки собаки ребенку
19:29
В России испытают новый вид льготной ипотеки
19:20
"Болит все тело": Лазарев получил серьезные травмы после падения
18:48
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
18:45
Лазарев признался в связи с Топаловым
18:40
У переболевших коронавирусом начали обнаруживать повреждения сердца
18:28
Рост цен на продукты в России установил рекорд
18:26
"Видала я ее!": Меньшова плюнула на хамство Максаковой после интервью
18:11
В России расширят список получающих надбавки пенсионеров
18:05
Вдова Мягкова может лишиться наследства покойного мужа
17:56
Как Рязанов собрал всех представителей "гомо советикус" в культовом фильме "Гараж"
17:39
Звезда "Улиц разбитых фонарей" оказалась в реанимации после ссоры с женой
17:35
В Подмосковье мигрант попытался заживо сжечь двух женщин и младенца
17:34
"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении
17:25
Лопаты вместо волшебных палочек: как губернаторы заставляют людей верить им
17:20
Эксперты назвали три причины массового бегства россиян из США
17:09
"Как жить дальше?": муж Бородиной заговорил о расставании и попросил россиян о помощи
17:05
Убитый горем Панин рассказал о подлом поступке Кудрявцевой
16:57
Политолог Усов: В Белоруссии торжествует система лжи и безграничного насилия
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Общество
Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Москва за последние 10 лет стала одним из лидеров мировой высокотехнологичной медицины. Останавливаться на достигнутом власти столицы не собираются. В ближайшие годы городские больницы и поликлиники получат более шести тысяч единиц новейшего медицинского оборудования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
прочитано 114 раз

Прошлый год стал испытанием для мировой системы здравоохранения. Нагрузка была настолько серьезной, что не справлялись даже ведущие экономики планеты. Все помнят про события в Нью-Йорке – богатейшем городе США. В апреле умерших от коронавируса начали хоронить в братских могилах.

ПО ТЕМЕ

Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"

Собянин рассказал о создании Центра поддержки для москвичей с особенностями развития

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Москва же встретила пандемию во всеоружии. Благодаря новым методикам диагностики и лечения, оперативным действиям властей и профессионализму врачей российская столица дала достойный отпор коронавирусу. Результаты видны невооруженным взглядом: динами заболеваемости падает, госпитализаций стало гораздо меньше. Большую роль сыграло и оснащение медучреждений новейшим оборудованием,

Переоснащение больниц и поликлиник началось в 2011 году. Впервые в больших объемах в столичные медучреждения начали поступать томографы, хирургические роботы и другое оборудование, рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Томографы в разгар пандемии позволили выявлять ковид на ранней стадии. Это спасло тысячи жизней. 10 лет назад о том, чтобы сделать томографию в любой поликлинике, москвичи могли только мечтать. Сейчас это стало обыденной реальностью.

Статистика говорит сама за себя. Например, в 2010 году в Москве провели 279 тысяч КТ-исследований. В 2019-м – почти 1.3 миллиона.

Городские поликлиники продолжают переходить на московский стандарт качества. Построенные 40-50 лет назад здания модернизируются и превращаются в современные медицинские центры с новейшим оборудованием. Закупкам медтехники не помешала даже пандемия.

Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Остается только догадываться, какими были бы последствия пандемии в Москве, если бы власти не начали своевременно обновлять городскую систему здравоохранения. Отдельный привет критикам, которые не раз упрекали столичную мэрию в "лишних тратах" на новейшее медоборудование.

Медицинская техника тоже имеет свойство стареть. Наука и технологии не стоят на месте, поэтому обновлять оборудование необходимо раз в 9-10 лет. "Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расширенный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов", – рассказал Сергей Собянин.

Фото Пресс-служба департамента здравоохранения/mos.ru

Градоначальник напомнил, что в 2019 году власти столицы решили полностью обновить городское высокотехнологичное медицинское оборудование.

"В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое", – подчеркнул мэр Москвы.

Оснащают столичные поликлиники по единому стандарту. В главных зданиях взрослых поликлиник размещают МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопическое и другое оборудование, в филиалах – рентген-аппараты, маммографы, УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

Томографы и рентген аппараты подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) Москвы – расшифровать снимки и описания можно будет за считанные минуты. Врачам не придется самим устранять неполадки – достаточно связаться с сервисной компанией. Это позволит медикам забыть о лишних делах и сконцентрироваться на здоровье пациентов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 февраля 2021, 11:12 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лазарев признался в связи с Топаловым

Певцы возобновили отношения
Шоу-бизнес

47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь

Певица продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал

Позорище и бесстыдство
Шоу-бизнес

"Поклонниц было много": Мягков сделал откровенное признание перед смертью

Появилось последнее интервью звезды

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+