Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Москва за последние 10 лет стала одним из лидеров мировой высокотехнологичной медицины. Останавливаться на достигнутом власти столицы не собираются. В ближайшие годы городские больницы и поликлиники получат более шести тысяч единиц новейшего медицинского оборудования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



Прошлый год стал испытанием для мировой системы здравоохранения. Нагрузка была настолько серьезной, что не справлялись даже ведущие экономики планеты. Все помнят про события в Нью-Йорке – богатейшем городе США. В апреле умерших от коронавируса начали хоронить в братских могилах.

Москва же встретила пандемию во всеоружии. Благодаря новым методикам диагностики и лечения, оперативным действиям властей и профессионализму врачей российская столица дала достойный отпор коронавирусу. Результаты видны невооруженным взглядом: динами заболеваемости падает, госпитализаций стало гораздо меньше. Большую роль сыграло и оснащение медучреждений новейшим оборудованием,

Переоснащение больниц и поликлиник началось в 2011 году. Впервые в больших объемах в столичные медучреждения начали поступать томографы, хирургические роботы и другое оборудование, рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Томографы в разгар пандемии позволили выявлять ковид на ранней стадии. Это спасло тысячи жизней. 10 лет назад о том, чтобы сделать томографию в любой поликлинике, москвичи могли только мечтать. Сейчас это стало обыденной реальностью.

Статистика говорит сама за себя. Например, в 2010 году в Москве провели 279 тысяч КТ-исследований. В 2019-м – почти 1.3 миллиона.

Городские поликлиники продолжают переходить на московский стандарт качества. Построенные 40-50 лет назад здания модернизируются и превращаются в современные медицинские центры с новейшим оборудованием. Закупкам медтехники не помешала даже пандемия.

Остается только догадываться, какими были бы последствия пандемии в Москве, если бы власти не начали своевременно обновлять городскую систему здравоохранения. Отдельный привет критикам, которые не раз упрекали столичную мэрию в "лишних тратах" на новейшее медоборудование.

Медицинская техника тоже имеет свойство стареть. Наука и технологии не стоят на месте, поэтому обновлять оборудование необходимо раз в 9-10 лет. "Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расширенный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов", – рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в 2019 году власти столицы решили полностью обновить городское высокотехнологичное медицинское оборудование.

"В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое", – подчеркнул мэр Москвы.

Оснащают столичные поликлиники по единому стандарту. В главных зданиях взрослых поликлиник размещают МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопическое и другое оборудование, в филиалах – рентген-аппараты, маммографы, УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

Томографы и рентген аппараты подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) Москвы – расшифровать снимки и описания можно будет за считанные минуты. Врачам не придется самим устранять неполадки – достаточно связаться с сервисной компанией. Это позволит медикам забыть о лишних делах и сконцентрироваться на здоровье пациентов.