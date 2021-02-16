Билла Гейтса расстроил отказ людей от вакцинации

Миллиардер Билл Гейтс оценил конспирологическии теории, связанные с вакцинацией. "Это трагично", – цитирует "Царьград" филантропа. Из-за таких домыслов люди отказываются от мер защиты при эпидемии. Как бороться с такими информационными диверсиями Билл Гейтс, по собственному признанию, не знает.
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