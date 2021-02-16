Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Вторник
16 февраля
Лента новостей
20:11
Вид истощенной Заворотнюк вызвал оторопь: Не узнала сразу
20:03
Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео
19:51
Участникам "Дома-2" дали пинка
19:44
"Законсервированную" Кудрявцеву спутали с мужчиной
19:32
Вскрылись шокирующие подробности о тайной внучке Ланового
19:25
У расчлененного Энди Картрайта нашли прижизненную травму
19:24
Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированного Боярского
19:14
Украинского блогера Шария обвинили в госизмене
18:48
"Какая мерзость": обматерившая помощниц блогер Инстасамка вызвала отвращение
18:46
В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк
18:41
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие"
18:40
"Выпустите меня!": отправленная за решетку Бузова закатила истерику
18:33
В Сети появилась переписка Галкина с девушкой: юмористу сделали предложение
18:29
В Гвинее объявили об эпидемии лихорадки Эбола
18:18
В Новосибирске у ворот вуза зарезали студента
18:01
В Коломне из колена ребенка достали кусок металла
17:59
Терпящий лишения Прилучный показался слишком упитанным
17:45
Аналитик Чалый указал на признак разложения режима Лукашенко
17:43
Мертвых российских знаменитостей предложили уложить в одном месте с танцплощадкой
17:25
"Год шел за два": экс-супруга рассказала о пьянках и гулянках Ефремова
17:19
Санкт-Петербург встав в пробках из-за метели
17:01
"Ненавижу рано вставать": потерявшему работу Шепелеву приходится работать от звонка до звонка
17:00
Отмечающая день рождения во дворце Толкалина: Мне очень несладко
16:51
Дружинина о работе с Тихоновым: Я не хотела целоваться
16:32
Разоблачили: вскрылась настоящая фамилия Самбурской
16:30
Муж Акиньшиной показал друзьям свою любовницу после слухов о разводе
16:26
В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент
16:17
Разошедшийся Аверин влепил смачную пощечину Куликовой
15:49
Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах
15:46
"Чего и следовало ожидать": Шнурову влепили смачную пощечину
15:42
Туктамышева влезла в секс-скандал с участием Дзюбы
15:29
Будет мальчик: счастливая Муцениеце заговорила о беременности
15:27
Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на дорогую игрушку
15:11
Барановскую сняли во время поцелуя и объятий с молодым красавцем
14:59
Все в отца: как растут талантливые дети Сергея Жукова из "Руки Вверх!"
14:50
Соломин прервал молчание после госпитализации
14:49
Хилькевич заявила о душевной боли после разговора об изменах: Задыхаюсь
14:40
"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами
14:20
Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк
14:09
Могут лишиться королевских привилегий: Меган Маркл и принц Гарри дадут откровенное интервью
14:08
Обвисшая грудь и седые волосы: изменившаяся до неузнаваемости Лолита вызвала оторопь
13:55
В России хотят внедрить "аптеки на колесах"
13:54
Жена Дружинина чуть не сцепилась с Пугачевой: Удерживал за руки и за ноги
13:45
Пригожин готовится нанести ответный удар по заявившему об угрозах Шнурову
13:42
Смакующей подробности смерти сына Дружининой закрыли рот: Хватит!
13:40
"Тоже люди!": Мари Краймбрери сообщила подробности ночного контакта с геями
13:39
В России хотят создать министерство психологической помощи
13:38
Журналист Шарапов о судьбе Белоруссии в случае ухода Лукашенко: Наступит период хаоса
13:26
Песков о деле Навального: Оскорблять ветеранов нельзя
13:09
Максим Виторган сквозь слезы сообщил об усыновлении
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа
Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
"Принесешь в подоле – прокляну": Кравец отдает округлившуюся дочь в монастырь
Общество

Украинского блогера Шария обвинили в госизмене

прочитано 457 раз

Служба безопасности Украины объявила о том, что известный украинский блогер Анатолий Шарий подозревается в государственной измене. В качестве доказательств ведомство предоставило ролик, в котором медиаменеджера называют пропагандистом, который дискредитирует официальный Киев. "Ну что я могу сказать? У хриплого дегенерата сорвало крышу", – цитирует "Царьград" реакцию самого Шария. Блогер добавил, что намерен отстаивать свои права, но не на Украине, а в Европе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 16 февраля 2021, 19:14 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Год шел за два": экс-супруга рассказала о пьянках и гулянках Ефремова

Актриса раскрыла пугающую правду о жизни с коллегой
Шоу-бизнес

"Законсервированную" Кудрявцеву спутали с мужчиной

Телеведущая показала странный кадр
Шоу-бизнес

Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированного Боярского

Детали раскрыла представитель артиста
Шоу-бизнес

Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Намечается битва

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+