Украинского блогера Шария обвинили в госизмене

Служба безопасности Украины объявила о том, что известный украинский блогер Анатолий Шарий подозревается в государственной измене. В качестве доказательств ведомство предоставило ролик, в котором медиаменеджера называют пропагандистом, который дискредитирует официальный Киев. "Ну что я могу сказать? У хриплого дегенерата сорвало крышу", – цитирует "Царьград" реакцию самого Шария. Блогер добавил, что намерен отстаивать свои права, но не на Украине, а в Европе.