В России хотят внедрить "аптеки на колесах"

Парламентарии рассматривают законопроект о создании мобильных аптек. Такие учреждения могут появиться в Московской области.
В региональном заксобрании отметили, что пока документ прошёл только первое чтение. Заместитель председателя комитета Московской областной Думы по охране здоровья Владимир Вшивцев отметил, что такая мера позволит решить проблему с доступностью препаратов, главным образом – для инвалидов, которым не придётся лишний раз идти в аптеку за лекарствами, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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