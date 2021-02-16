Названы самые популярные среди россиян подарки на 23 февраля

Специалисты МТС Банка проанализировали операции, совершаемые с банковскими картами клиентов в День защитника Отечества. Благодаря полученным данным исследователи выяснили, что российским мужчинам чаще всего дарят на 23 февраля.
Наиболее распространёнными оказались закупки в магазинах сувениров: там подарки покупали 39% держателей карт. Средний чек при этом составил 840 рублей. На втором месте расположилась одежда, которую приобрели 38% клиентов банка. На неё россияне тратили около 2500 рублей. Тройку лидеров замыкают лотерейные билеты (26%), на которые граждане тратили, в среднем – 490 рублей, сообщает "Москва 24".
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