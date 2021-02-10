Жителей Подмосковье призвали отказаться от дальних поездок из-за рекордного снегопада

Министерство транспорта Московской области призвало жителей региона отказаться от дальних поездок на личном транспорте. В Подмосковье, как и в Москве ожидается рекордно мощный снегопад.
Синоптики ожидают, что он продлится с четверга до воскресенье. За это время выпадет около 80% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Дорожные службы региона перевели в усиленный режим работы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня",
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