Подросток из Китая перенесла около пластических 100 операций

Юная китаянка Чжоу Чуна перенесла порядка 100 пластических операций. 16-летняя школьница стремится стать похожей на куклу.
Девушка призналась, что впервые обратилась за помощью хирургов ещё в 13 лет, поскольку одноклассники смеялись и унижали её из-за внешнего вида. По словам Чжоу Чуна, у неё были очень маленькие глаза и большой нос. Китаянка не жалеет об операциях и заявляет, что не намерена останавливаться. Однако врачи называют её поведение нездоровым и подозревают у неё серьёзное психическое заболевание, сообщает телеканал "360".
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