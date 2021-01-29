В Роспотребнадзоре рассказали о местах России с самым грязным воздухом

Вице-премьер России Виктория Абрамченко перечислила города страны с самым загрязнённым воздухом. Политик отметила, что список был составлен специалистами Роспотребнадзора.
По словам Абрамченко, эксперты ведомства распределили населенные пункты в соответствии с различными показателями чистоты воздуха. Выяснилось, что наиболее вредный воздух вдыхают жители Челябинска. Помимо него в топ-12 самых грязных также попали Нижний Тагил, Новокузнецк, Красноярск, Липецк, Чита, Медногорск, Братск, Череповец, Омск, Норильск и Магнитогорск, передаёт телеканал "Царьград".
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