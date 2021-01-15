Россиян предупредили о подорожании тарифов на мобильную связь

Специалисты в области телекоммуникаций прогнозируют подорожание тарифов на сотовую связь в России в ближайшее время. Эксперты отмечают, что с помощью него операторы попытаются компенсировать убытки из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
В агентстве Content-Review пояснили, что операторы потеряли порядка 30 миллиардов рублей из-за падения доходов от международного роуминга: в минувшем году клиенты не путешествовали по стране и за её пределами ввиду локдаунов и закрытых границ. Аналитики ожидают, что тарифы прибавят в цене 15-16%, сообщает телеканал "360".
Некоторые эксперты допускают, что компании также могут попытаться возместить убытки с помощью введения дополнительных услуг и повышения их стоимости, передаёт Ura.ru.
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