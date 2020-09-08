В регионах России 7 сентября стартовала "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week). Основные мероприятия программы доступны онлайн на сайтесобытия.



Мероприятия в рамках "Российской креативной недели" будут проходить в разных уголках нашей страны с 7 по 10 сентября. Кураторы мероприятия составили региональную программу с учетом специфики развития креативных отраслей в каждой области. А с 11 по 13 сентября уже в Москве состоятся бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы и паблик-токи.

Начальник управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков рассказал, что благосостояние страны напрямую зависит от того, насколько комфортными будут условия для реализации лучших способностей ее граждан. "Люди – это главное богатство любой страны", – подчеркнул он.

В регионах России, добавил он, живет очень много ярких, творческих людей, которые имеют потенциал для формирования будущего. В задачи "Российской креативной недели" входит поддержать таких граждан.

Разные уголки России могут похвастаться заметными творческими событиями, проходящими в рамках региональной программы "Российской креативной недели". Так, в Красноярском театре оперы и балета состоялась премьера мультижанровой постановки "Ленинградская симфония". В Томске в проектном офисе "Креативные индустрии" открылась и до 11 сентября проработает pop-up выставка "5х5".

Одновременно с этим на крупнейших площадках сотен городов страны проходят кинопоказы лучших короткометражных работ молодых российских режиссеров. Фестиваль уличного кино проходит в 600 населенных пунктах от Москвы и Санкт-Петербурга до Якутска и Калининграда. Также "Российская креативная идея" выступает в качестве площадки, на которой творческие люди в рамках круглых столов могут встретиться с предпринимателями и друг с другом ля обмена опытом.

Основные мероприятия программы доступны онлайн на официальном сайте "Российской креативной недели". Организатором события выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Поддержку проекту оказывает Фонд президентских грантов.