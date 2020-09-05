Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму

Публичную защиту прошли более 150 проектов. Победителями стали 30 участников из 19 регионов России, на реализацию их проектов выделено 15 миллионов рублей.



Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что в 2020 году в конкурс были внесены изменения: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге состоялась большая церемония награждения для всех участников арт-кластера.

ПО ТЕМЕ Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками форума "Таврида"

"Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов", – высказался Кириенко. В конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет. Свои проекты представили участники из 47 регионов России.

Самыми результативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика и Москва. По трое участников из этих регионов получили финансовую поддержку на реализации своих идей.

Грантовый конкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческой молодежи.

Защита проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

Самый крупный грант получила Татьяна Черных из Республики Бурятия. Ее проект "Отправная точка" получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона 160 тысяч рублей. "Наш проект – это своего рода точка старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после школы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они не могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в коллективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях, которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным проектированием", – поделилась впечатлениями победительница конкурса проектов.

Впереди у победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Совсем скоро 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города и приступят к воплощению своих интересных и значимых идей.