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Общество
Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале

Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Публичную защиту прошли более 150 проектов. Победителями стали 30 участников из 19 регионов России, на реализацию их проектов выделено 15 миллионов рублей.
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Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что в 2020 году в конкурс были внесены изменения: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге состоялась большая церемония награждения для всех участников арт-кластера.

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"Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов", – высказался Кириенко. В конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет. Свои проекты представили участники из 47 регионов России.

Самыми результативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика и Москва. По трое участников из этих регионов получили финансовую поддержку на реализации своих идей.

Грантовый конкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческой молодежи.

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Защита проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

Самый крупный грант получила Татьяна Черных из Республики Бурятия. Ее проект "Отправная точка" получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона 160 тысяч рублей. "Наш проект – это своего рода точка старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после школы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они не могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в коллективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях, которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным проектированием", – поделилась впечатлениями победительница конкурса проектов.

Впереди у победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Совсем скоро 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города и приступят к воплощению своих интересных и значимых идей.

Автор: 5 сентября 2020, 16:59

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