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Общество
Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками форума

Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками форума "Таврида"

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Финалисты первого открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в две волны побывают на форуме "Таврида-2020". У более 100 победителей квалификационного этапа соревнований будет уникальная возможность воплотить свои креативные идеи в жизнь.
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Финалисты ArtMasters прибудут на "Тавриду" в две волны: с 12 по 17 сентября по направлению "Музыка" и с 20 по 26 сентября по направлению "Театр". Вместе с молодыми участниками форума они будут работать над реальными творческими проектами. Финалисты проведут кастинг среди участников форума для создания своего креативного продукта. Артисты, музыканты, вокалисты и ведеооператоры должны будут представить видеоклип и фрагмент театральной постановки.

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"Это реальный опыт, который даст возможность проверить себя в будущей профессии", – отметил руководитель дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Среди спикеров ожидаются много известных творческих деятелей. Среди них – клипмейкер и поэтэсса Елена Кипер, креативный продюсер студии "Союзмультфильм" Алена Оятьева, композитор, генеральный директор продюсерского центра "Золотой Век" Иван Бурляев и другие.

Общение с признанными мэтрами индустрии – большая поддержка для молодых талантов, отметил Борислав Володин. "Полезные советы от опытных коллег – не просто мотивация для начинающих специалистов, но и профессиональные рекомендации от тех, кто сегодня работает в индустрии над реальными проектами", – сказал он.

В рамках коллаборации состоится пиротехнический и световой перформанс "Таврида Art Masters". Он познакомит зрителей с историей музы Тавриды и талантливого создателя Мастера. Шоу станет завершающим мероприятием в программе фестиваля "Таврида". Перформанс закончится на море, ярким пиротехническим шоу и световыми эффектами.

В октябре участники ArtMasters смогут продолжить работу над творческими проектами. Лучшие проекты финалистов будут представлены 21 октября на сцене Большого театра в Москве. Финальные модули в индивидуальных состязаниях пройдет с 1 по 15 октября. Занявшие первые три места получат денежные сертификаты и возможность пройти стажировку в крупной компании.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.

Фестиваль фестивалей "Таврида – АРТ" проходит со 2 по 6 сентября 2020 в Крыму. Он входит в федеральный проект "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив".

Автор: 4 сентября 2020, 17:52

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