"Дни.ру" дарят подарки: билеты на мюзикл "Дон Жуан"

О величайшем соблазнителе всех времён и народов рассказано много историй, но нет ни одной о том, как он встретил настоящую любовь. Теперь зрители узнают другого героя, влюблённого и открытого, – именно о нём поставлен мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история".
Главные роли в постановке исполняют: Алика Смехова, Оскар Кучера, Иван Ожогин и Мария Геворгян. Музыку к спектаклю написал участник группы Artik & Asti, клавишник, аранжировщик и композитор Андрей Пурчинский.
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❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим билеты на мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история». ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 18 сентября! ⠀ #конкурс #розыгрыш
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