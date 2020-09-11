"Дни.ру" дарят подарки: пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+

Пеногенераторы ORION FOAMER SUPER PRO+ это линейка эксклюзивных и одновременно практичных, качественных профессиональных помповых распылителей предназначенных для нанесения пенообразующих средств.
Идеально подойдут для работ в областях, требующих применения специальных химических растворов: в клининге, на автомоечных комплексах, в автосервисах, в медицинских учреждениях, при проведении дезинфекции. Могут использоваться также для точечной очистки фасадов зданий. Кроме того, это отличное решение для чистки мягкой мебели и ковровых покрытий. При личном использовании с помощью пеногенератора ORION PRO+ можно мыть автомобили, мотоциклы, велосипеды, полы, стены.
Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей
- Подпишитесь на @dniru и @kwazarrussia
- Поставьте лайк этой публикации
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+ ⠀ Подробности на сайте в шапке профиля! ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru и @kwazarrussia ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 21 сентября! ⠀ #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить!
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Приключение Буратино "помните фильм?
Говядина или курица?