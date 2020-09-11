Новости Белоруссии Приговор Ефремову Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
11 сентября
Лента новостей
15:58
Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме
15:52
Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V"
15:39
Трусы Киркорова выставили на продажу в интернете
15:34
"Узнают в героях друзей, соседей, знакомых": звезда сериала "Толя-робот" снимает трагикомедию
15:20
"Сплошное разочарование": расставшегося с Анастасией Решетовой Тимати облили грязью
15:14
Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции
15:14
Вскрылся роман Янковского с замужней актрисой
15:08
Лишившийся зубов Шура вынужден голодать
15:01
"Жуткий казус": Татьяна Лазарева попала в переплет
14:55
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена
14:33
"Дни.ру" дарят подарки: пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+
14:32
"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой
14:30
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
14:29
Солистка группы "Винтаж" унизила Рудковскую: Обезьяний стыд
14:25
Стала известна причина ухода Станислава Садальского
14:23
В Одинцово вооруженные бандиты ограбили мужчину
14:15
Козловского уличили в обмане после известия о романе с Акиньшиной
14:14
За исполнением следит помощник: стало известно о странных желаниях Олега Меньшикова
14:05
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
14:02
Опозорившая профессию ведущей Костенко с трудом переживает травлю
13:59
Взболтнула лишнего: Бородина открестилась от измены жениха Азизе перед свадьбой
13:50
После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову
13:47
При обрушении потолка во время ремонта в Москве пострадали люди
13:38
В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей
13:38
Изменившаяся Чехова устроила провокацию: Всю себя перекроила
13:30
"На мне голая телка": Анна Плетнева рассказала о бисексуальном опыте
13:24
Скончался экс-чемпион по боксу Алан Минтер
13:23
Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко
13:23
Оставшийся без средств эмигрант Панин не может прокормить дочь
13:20
Отца Плетневой убили в московской больнице: Влили кровь, которая уже свернулась
13:02
Приговор Ефремову назвали слишком суровым: Довели до абсурда
12:54
Таяла как свечка: звезда "Игры престолов" скончалась из-за рака
12:51
Эксперт объяснил, чем Лукашенко расплатится с Путиным за поддержку
12:46
"Я тебя кастрирую!": на шоу двое мужчин сцепились из-за Азизы
12:39
"Высказал мне в лицо": Судзиловская откровенно о непростых отношениях с сыном
12:38
Умерла звезда "Американской истории ужасов" Стиви Ли
12:34
Облитая кислотой королева красоты поразила внешним видом
12:26
Космические технологии на Земле: АО "ОРКК" представило свои проекты на форуме "Армия – 2020"
12:12
В Томской области грузовик столкнулся с иномаркой
12:08
"Сохраняйте спокойствие": Дарья Мороз предъявила "беременный" живот
11:42
"Зачем он это делает?": Песков раскрыл неожиданные предпочтения Путина
11:41
Стало известно о состоянии Ефремова в СИЗО
11:29
Резко обнищавшего Ефремова погнали взашей
11:16
Скончался ветеран игры "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
11:13
Миронова удивила заявлением о поведении Пугачевой
11:09
Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,5 тысячи зараженных
11:06
Настя Решетова объявила о расставании с Тимати
10:41
"Вдруг Кабаева ворвалась!": Утяшева рассказала о знаменательном событии
10:24
Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением
10:18
Как россиянам будут раздавать деньги от государства
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
Россию предупредили о жестких санкциях за присоединение Белоруссии
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+

Фото: pixabay.com
Качественный профессиональный пеногенератор вы можете выиграть с помощью "Дни.ру".
прочитано 149 раз

Пеногенераторы ORION FOAMER SUPER PRO+ это линейка эксклюзивных и одновременно практичных, качественных профессиональных помповых распылителей предназначенных для нанесения пенообразующих средств.

Идеально подойдут для работ в областях, требующих применения специальных химических растворов: в клининге, на автомоечных комплексах, в автосервисах, в медицинских учреждениях, при проведении дезинфекции. Могут использоваться также для точечной очистки фасадов зданий. Кроме того, это отличное решение для чистки мягкой мебели и ковровых покрытий. При личном использовании с помощью пеногенератора ORION PRO+ можно мыть автомобили, мотоциклы, велосипеды, полы, стены.

Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия:

  1. Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей
  2. Подпишитесь на @dniru и @kwazarrussia
  3. Поставьте лайк этой публикации

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+ ⠀ Подробности на сайте в шапке профиля! ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru и @kwazarrussia ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 21 сентября! ⠀ #конкурс #розыгрыш

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить!

11 сентября 2020, 14:33

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко
"Зачем он это делает?": Песков раскрыл неожиданные предпочтения Путина
Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

Шоу-бизнес

Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме
Трусы Киркорова выставили на продажу в интернете
"Сплошное разочарование": расставшегося с Анастасией Решетовой Тимати облили грязью
Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме

В семье артистки разразился скандал
Шоу-бизнес

Дочь выступила с заявлением о "выброшенном на помойку" прахе Легкоступовой

Появилась сенсационная информация
Культура

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства

Преступник долго скрывался
Шоу-бизнес

"Жуткий казус": Татьяна Лазарева попала в переплет

Актрису удивила неловкая ситуация

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам
Стало известно о госпитализации Исинбаевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+