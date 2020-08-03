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Общество
Экономист назвал способ увеличить пенсии в России

Экономист назвал способ увеличить пенсии в России

Фото: Jiri Hubatka/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер назвал способ увеличить пенсии в России. Эксперт предложил властям ориентироваться на опыт развитых стран.
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По словам экономиста, в России действует страховая пенсионная система. Граждане получают ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда, куда работодатель отправляет взносы в размере 22% от заработной платы.

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Россиянам пообещали рост реальных пенсий

Во многих регионах страны зарплаты очень низкие, пенсии тоже оказываются небольшими. Решить эту проблему поможет переход на плавающий пенсионный возраст, заявил Гонтмахер.

Согласно этой модели, каждый гражданин стремится увеличить официальные доходы, чтобы как можно больше денег ушло в фонд. Когда человеку исполнится 65 лет, ему сообщат общую сумму накоплений.

Каждый гражданин может выбрать, отдадут ему все деньги в ближайшие несколько лет или будут выплачивать до конца жизни. Если человеку не нравится накопленная сумма, он может продолжить трудиться.

Профессор выразил надежду, что пенсии в России станут выплачивать по этой схеме. Для этого, отметил он, нужна развитая экономика. "Тогда зарплаты и пенсии будут совсем другие", – заключил Гонтмахер.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что выплаты пожилым гражданам будут расти. В ближайшие четыре года пенсии проиндексируют выше уровня инфляции.

Автор: 3 августа 2020, 13:11 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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