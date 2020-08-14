В России может появиться новый вид транспорта

В общественной организации "Деловая Россия" предложили построить в ряде городов страны канатные дороги. Авторы инициативы считают, что они смогут стать альтернативой метро.
Один из лидеров организации – Алексей Порошин – отметил, что такой транспорт целесообразно внедрить в 14 городах. Среди них – Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Пермь и Смоленск. Порошин добавил, что это позволит гражданам сократить время в пути, а стоимость проезда будет не намного больше, чем в метро или наземном транспорте, сообщает телеканал "Царьград".
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