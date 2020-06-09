Дом Михаила Ефремова оцепила полиция

Дом на Чистых прудах в Москве, где проживает актер Михаил Ефремов, оцепила полиция. После смертельного ДТП, которое устроил артист минувшей ночью, его хотят доставить к следователям.
Известно, что Ефремов сообщил о плохом самочувствии и вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не отправили его в больницу.
Напомним, что в понедельник вечером актер в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой "Ладой". Водитель отечественной легковушки вскоре погиб.
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