Дом Михаила Ефремова оцепила полиция

Дом на Чистых прудах в Москве, где проживает актер Михаил Ефремов, оцепила полиция. После смертельного ДТП, которое устроил артист минувшей ночью, его хотят доставить к следователям.

Известно, что Ефремов сообщил о плохом самочувствии и вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не отправили его в больницу.

Напомним, что в понедельник вечером актер в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой "Ладой". Водитель отечественной легковушки вскоре погиб.