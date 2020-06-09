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Общество
Глава МГИК: Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов

Глава МГИК: Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Даже уход нескольких членов избирательной комиссии не повлияет на работу избиркомов. Об этом заявил зампредседателя МГИК Дмитрий Реут, Ранее в СМИ появилась петиция к членам избирательных комиссий с призывом не выходить на работу в день общероссийского голосования по Конституции.
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Людей в составе резерва, желающих поработать, более чем достаточно, отметил зампредседателя Мосгоризбиркома. По его словам, никаких обращений по этому поводу во МГИК пока не поступало. Но, подчеркнул Реут, любой член избирательной комиссии может выйти из ее состава и будет заменен другим человеком.

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В УИК сейчас в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, и даже выход из состава нескольких человек никак не скажется на работе комиссии, резюмировал Реут.

Напомним, что жители столицы могут проголосовать по поправкам к Конституции онлайн с 25 по 30 июня. А первого июля те, кто не проголосовал дистанционно, могут сделать это традиционным способом.

Подать заявление для участия в онлайн-голосовании можно на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Подать заявку можно до 14:00 21 июня.


9 июня 2020, 08:11

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