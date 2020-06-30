Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей

Жители отдаленных районов Московской области жалуются на нашествие змей в регионе. По словам граждан, рептилии заползают в открытые двери и окна.
В Истре и Коломне змей видели рядом с дачными домами, на прогулочных дорожках и даже на проезжих частях дорог. Серпентологи утверждают, что количество змей в регионе не изменилось. В Министерстве экологии Подмосковья предположили, что пресмыкающиеся могли лишь расширить свой ареал обитания после введения режима самоизоляции в регионе.
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