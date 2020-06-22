Названа самая популярная среди россиян электронная госуслуга

Самой популярной электронной госуслугой среди россиян в мае оказалась подача заявки на получение выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет. Ей воспользовались более 11,3 миллиона раз.
Чуть менее часто россияне пытались записаться через "Госуслуги" к врачу. К этой возможности прибегли 3,6 миллиона человек. Среди наиболее популярных также оказались проверка счетов в системе пенсионного страхования, получение материнского капитала и запись ребенка в детский сад.
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