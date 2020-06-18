Цеков назвал защищающих Ефремова "мерзавцами, оправдывающих убийство человека"

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков высказался о судьбе Михаила Ефремова, 8 июня устроившего ДТП со смертельным исходом. Актер был сильно пьян, а в его крови позднее обнаружили следы наркотиков.



По словам сенатора, если Ефремов не понесет никакого наказания, для России это будет очень печально. Цеков жестко высказался об актере, назвав его "редким мерзавцем".

Политик считает так не только потому, что поступок Ефремов привет к смерти человека. По его словам, актер, часто находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не единожды позволял себе некорректные высказывания про Россию, Крым и русских.

Защитников Ефремова Цеков назвал "такими же мерзавцами", ведь пытаться оправдать человека, совершившего очевидное преступление, "просто мерзко". Поэтому не надо "идти на поводу у этой зажравшейся компании артистов, которых в России вообще не смотрят", приводит слова сенатора издание Nation News.

Напомним, 8 июня в Москве произошло ДТП, виновником которого стал севший пьяным за руль Михаил Ефремов. Его авто вылетело на встречную полосу и в лоб столкнулось с автомобилем Сергея Захарова, позднее скончавшегося в больнице. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом.

В Рунете обсуждают, каков будет размер возможной денежной компенсации от артиста семье погибшего, с помощью которой Ефремов рассчитывает отделаться условным сроком. Но 17 июня семья Сергея Захарова отказалась от материальной помощи, предложенной актером.