На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии

Лидер рок-группы "ЭйзимО" из Санкт-Петербурга стал подозреваемым в двух эпизодах растления малолетних. По версии следствия, музыкант совершал развратные действия в отношении юношей, которым сейчас 15 и 17 лет.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело. Правоохранители полагают, что до одного из мальчиков рокер домогался, когда тому было 13 лет. Наряду с ним подозреваемыми по делу проходят 54-летний охранник и 59-летний член экипажа исследовательского судна.
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