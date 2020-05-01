Россияне назвали любимого персонажа из книг о "Гарри Поттере"

Россияне назвали любимого персонажа серии романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Согласно опросу книжного сервиса MyBook, большинству читателей нравится Гермиона Грейнджер. За нее отдали свой голос 54% опрошенных.
На втором месте расположился сам главный герой Гарри Поттер. 48% читателей назвали его любимым персонажем. Следом за ним идут Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля, сообщает РИА Новости.
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