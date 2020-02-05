"Получишь в рожу": в эфире шоу Соловьева произошел скандал

Александр Сосновский поделился с гостями студии и телезрителями историей о судьбе жителей польского города Кельце, где на момент прихода армии Вермахта жило 25 тысяч евреев. К августу 1944 года все они, не без помощи местного населения, были отправлены в лагеря смерти.
Оппонировать по столь чувствительному вопросу политологу взялся другой гость студии Григорий Амнуэль. Примечательно, что с самим историческим фактом эксперт спорить не стал, а лишь попытался обвинить своего собеседника в неправильном произношении названия города – Александр Сосновский называл его Кельче.
Григорий Амнуэль напомнил, что с 1945 по 1946 годы американский документалист снял фильм о трагедии еврейского населения, в котором есть интервью и с теми, кто оказался в лагерях смерти, и с теми, кто служил там. Эта лента показывается в Польше, и увидеть ее может каждая местная семья, у которой есть телевизор.
"К сожалению, в нашей стране этого фильма никогда не показывали. И отсюда ваше сочинение, потому что город назывался Кельцы", – цитирует "Царьград" эксперта. И не пытаясь даже выслушать возражение оппонента, Григорий Амнуэль перевел разговор на повышенные тона.
"Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю", – предупредил его Александр Сосновский. А после очередного выпада в свой адрес вскочил со своего места, попытавшись исполнить свое обещание.
Потасовки удалось избежать благодаря вмешательству Владимира Соловьева, который заметил движение и призвал других гостей не допустить драки. Александра Сосновского удержали политический эксперт Николай Стариков и режиссер Карен Шахназаров. "Я предупреждаю: еще одно слово – и ты получишь в рожу!" – еще раз предупредил политолог своего оппонента.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Что случилось с дочкой Успенской?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Кто ваш любимый артист?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Ураааа! Это сладкое слово свобода?