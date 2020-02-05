"Получишь в рожу": в эфире шоу Соловьева произошел скандал

В эфире программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" произошел скандал. Двое гостей ток-шоу – политолог Александр Сосновский и политический эксперт Григорий Амнуэль едва не устроили потасовку во время разговора об устроенной поляками резне евреев.

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