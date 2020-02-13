"Медузу" и "Би-Би-Си" проверяют на пропаганду наркотиков

Министерство внутренних дел изучает публикации всех российских СМИ, в том числе изданий "Медуза", "Радио Свобода" и "Би-Би-Си", на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по обороту наркотиков Андрея Храпова.
Также материалы проверяют на вовлечение в незаконный оборот запрещенными веществами. В беседе с журналистами Андрей Храпов уточнил, что в прошлом году Роскомнадзор заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов по решению МВД.
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