Удивительный кот-паук покорил мир необычной способностью

Фолловеры гадают, как пушистику удалось так легко выполнить подобный трюк. Некоторые считают, что без подвоха тут не обошлось. Один из интернет-пользователей отметил, что этот кот отменил закон всемирного тяготения, сообщает "ТВ Центр".
Отметим, ролики с котами – одни из самых излюбленных в Сети. Так, ранее появилось видео, на котором кот незаметно прокрался мимо спящих псов и своровал их еду.
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