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Удивительный кот-паук покорил мир необычной способностью

Фото: pixabay.com
В Сети появилось забавное видео, привлекшее внимание тысяч зрителей. На кадрах кот британской породы гуляет по вертикальной стене.
прочитано 258 раз

Фолловеры гадают, как пушистику удалось так легко выполнить подобный трюк. Некоторые считают, что без подвоха тут не обошлось. Один из интернет-пользователей отметил, что этот кот отменил закон всемирного тяготения, сообщает "ТВ Центр".

Отметим, ролики с котами – одни из самых излюбленных в Сети. Так, ранее появилось видео, на котором кот незаметно прокрался мимо спящих псов и своровал их еду.

Автор: 13 февраля 2020, 17:47
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В Москве кот прокатился в поезде метро

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