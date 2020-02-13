Хорошо знакомые москвичам железнодорожные станции переименуют

Представители Московской железной дороги сообщили о планах по переименованию 14 железнодорожных станций. Смена названий затронет знакомые жителям столичного региона платформы, которые войдут в состав Московских центральных диаметров, сообщает "Подмосковье сегодня".

Так, "Ржевская" на МЦД-2 станет "Рижской", а "Люблино" – "Кубанской". Некоторые станции получат те же названия, что и смежные станции метро и Московского центрального кольца. Например, на Казанском направлении "Новая" превратится в "Авиамоторную", "Фрезер" – в "Андроновку", а "Карачарово" Горьковского направления будет называться "Нижегородская".



