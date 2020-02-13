Москвичам пообещали "аномальные" выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова представила прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие выходные. Синоптики считают, что конец недели отметится аномальным теплом, сообщает RT.
Позднякова рассказала, что суббота будет ясной и солнечной. При этом атмосферное давление повысится. Дневная температура воздуха составит около +1+2 градусов. При этом ночи будут холодными: от -3 до -5 градусов. А на следующей неделе начнутся осадки – ночью будет идти снег, а днем – дождь со снегом.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Дочку бросил партнер по танцам
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?